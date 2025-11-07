Consegna della carta ‘Dedicate a te’, come prenotare l’appuntamento alle Poste

PUBBLICITÀ

Poste Italiane informa che i nuovi aventi diritto alla carta “Dedicata a te” potranno prenotarne il ritiro e l’attivazione prendendo un appuntamento negli uffici postali. Per i vecchi beneficiari, invece, l’accredito avverrà sulla carta già in proprio possesso e, pertanto, non è necessario recarsi presso gli uffici postali per attivare una nuova carta.

Chi dovrà ritirare la nuova carta potrà recarsi in uno dei 242 uffici postali della provincia di Napoli, presentando un documento di identità valido e il codice fiscale. Il ritiro potrà essere pianificato prenotando il turno in ufficio postale da app o dai canali aziendali dedicati, selezionando il servizio “altro”, l’ufficio postale, la data e l’ora dell’appuntamento.

Gli orari consigliati per ritirare la carta Dedicate a te

Negli uffici postali a doppio turno è consigliabile presentarsi nella fascia oraria 14.30 – 17; mentre negli uffici postali mono turno, la fascia oraria consigliata è 11 – 13. In entrambi i casi è preferibile evitare la giornata di lunedì. Al fine di garantire la massima efficienza del servizio, si ricorda che il ritiro della carta è riservato esclusivamente a coloro che abbiano già ricevuto comunicazione ufficiale dal proprio comune.

Per ulteriori informazioni è disponibile una sezione dedicata sul sito di Poste Italiane al seguente link: poste.it/carta-dedicata-a-te/.