Eletto il nuovo consiglio comunale a Sant’Antimo, 15 in maggioranza e 9 all’opposizione

La città è in attesa della proclamazione del nuovo sindaco e dei neo-eletti al consiglio comunale di Sant’Antimo. Massimo Buonanno è intervenuto in merito alla tempistica: “La norma, però, prevede che per esercitare le funzioni di Sindaco debba esserci la proclamazione da parte dell’ufficio centrale costituitosi. Mercoledì scorso presso il Municipio che deve verificare e certificare i risultati del voto. Questo adempimento, che richiede il tempo necessario (probabilmente ancora qualche giorno), mi consentirà poi di insediarmi ed avviare l’azione amministrativa ed affrontare le tante criticità ed emergenze che ci sono e che hanno necessario bisogno di risoluzione. Ho ritenuto giusto tenervi informati sullo stato dell’arte e vi comunicherò, attraverso questa pagina, quando si terrà la proclamazione del Sindaco. Per la proclamazione dei consiglieri comunali, invece, occorrerà ancora un poco di tempo. Solo dopo questo adempimento, nei termini previsti dalla legge, si terrà il primo consiglio comunale per la Convalida degli eletti, il giuramento del Sindaco e la nomina della Commissione elettorale“.

LA MAGGIORANZA DI BUONANNO

Il primo cittadino potrà contare su una maggioranza composta da 15 consiglieri. Spicca la lista del Pd che è stata la più votata in città, infatti, sarà rappresentata in aula da 7 consiglieri comunali: Domenico Carlea, Francesca Damiano, Pasquale Migliaccio, Angelino Rosa, Luigi Verde, Gabriele Pappadia, Rosa Piemonte.

Tre gli eletti della lista Voltiamo Pagina: Francesco Perfetto, Cristina Iavarone e Cecilia Mallardo. Stesso risultato per i Popolari per Sant’Antimo: Francesco Cesaro, Andrea Petito, Carmine Maisto. Due seggi per la quarta forza della coalizione Nuovo Pensiero Democratico: Pietro Paolo Di Matteo e Maria Angelino. Anche Buonanno potrà votare in provvedimenti che approdano in consiglio comunale, portando, di fatto, la maggioranza a 16 membri.

L’OPPOSIZIONE DI BUONANNO

L’opposizione sarà composta, innanzitutto, dal candidato sindaco sconfitto Giuseppe Italia. La lista Nuova Sant’Antimo sarà rappresentata in aula da 4 consiglieri: Edoardo D’Antonio, Mariarosaria Esposito, Filomena Flagiello, Elena Brigliadoro. Due gli eletti della civica Cittadini con Sant’Antimo: Innocenzo Treviglio e Anna D’Isidoro. Chiude la civica Agorà con 2 esponenti: Assunta Cammisa e Gaetano Verde.