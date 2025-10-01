Conte a Sky: “Oggi rischiamo Spinazzola, non commento la scelta in porta”

PUBBLICITÀ

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport pochi minuti prima dell’inizio dell’attesissimo match tra Napoli e Sporting Lisbona.

Conte nel pre gara non motiva la scelta in porta

“Ho scelto la formazione migliore, che mi potesse dare più garanzie. Ho preparato la gara in meno di 24 ore, non c’era tempo. Oggi questi undici sono quelli che mi danno più garanzie e stiamo comunque rischiando Spinazzola e Olivera. Dovremmo lavorare di squadra per far fronte a questa grande emergenza”. Il tecnico Campione d’Italia ammette senza troppi giri di parole il modo e i tempi in cui ha preparato una gara difficile ma importantissima per il futuro degli azzurri.

PUBBLICITÀ

Sulla scelta del portiere, Conte non si sbilancia, affermando: “Non spiego il perché della scelta in porta. Ciò significherebbe dare dei vantaggi”.

Milinkovic Savic giocherà cosi la sua seconda gara consecutiva nella massima competizione europea. Ancora una volta, il tecnico dei partenopei preferisce l’ex Torino al collega Meret.

L’alternanza in porta per gli azzurri sta andando avanti da inizio stagione. L’arrivo a Napoli del serbo dal Torino è la dimostrazione che Conte ha voluto fortemente un altro portiere di primissima scelta a cui affidarsi. Le numerosa partite che dovrà affrontare il Napoli permetteranno così all’ex tecnico della Juventus di poter dar spazio ad entrambi i portieri in questione.