Conte assente agli allenamenti, non è la prima volta

Sono giorni bollenti in casa Napoli a seguito della brutta sconfitta rimediata a Bologna. Antonio Conte, approfittando della pausa Nazionali si è concesso alcuni giorni di riposo per resettarsi e ricaricare le energie in vista del rientro in campo contro l’Atalanta del prossimo 22 novembre.

Il tecnico azzurro salta gli allenamenti: la scelta sembra concordata con la società

Per il tecnico leccese, questi ultimi giorni sono più duri del previsto. Le dichiarazioni infelici nel post Bologna-Napoli hanno allarmato i tifosi. Gran parte del gruppo squadra, è impegnato con le rispettive Nazionali e neppure Conte è presente a Castel Volturno.

Nelle scorse ore erano circolate delle voci secondo cui l’ex allenatore della Juventus avrebbe dissertato gli allenamenti senza preavviso. Tuttavia, come riportato da più fonti, Antonio, di comune accordo con i vertici azzurri si è concesso qualche giorno di relax, in famiglia per sbollire gli animi e riflettere sul periodo infelice dei partenopei.

Cristian Stellini, vice allenatore del Napoli assieme ad Oriali e all’intero staff di Conte sono invece presenti a Castel Volturno per dirigere gli allenamenti del gruppo squadra durante la momentanea assenza del pugliese.

Il momento complicato degli azzurri, sta incidendo parecchio sul morale del tecnico leccese e ricucire la crepa venutasi a creare è ora la priorità nell’ambiente partenopeo.

Non è la prima volta che Conte salta gli allenamenti: ecco il precedente

Una situazione del genere era già successa ad Antonio Conte. Il leccese infatti, ai tempi del Chelsea nel 2018, durante la seconda stagione alla guida del club londinese si assentò per diversi giorni. In quella circostanza, alcuni senatori del club londinese chiesero al tecnico italiano di rallenatre i ritmi di allenamento, ritenuti troppo duri.

Conte, anche nella sua avventura al Tottenham, ebbe problemi di questo tipo. In quell’occasione i suoi allenamenti furono ritenuti troppo pesanti tanto che divenne virale la fotografia con Harry Kane e Son, bandiere del club distrutti e sdraiati sul prato di gioco.