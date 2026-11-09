Furto a casa di Armando Izzo a Napoli, ladri in fuga con denaro e preziosi

Furto nella notte nell’abitazione del calciatore Armando Izzo, attualmente difensore dell’Avellino ed ex giocatore di Genoa, Torino e Monza. Almeno due malviventi si sarebbero introdotti nella sua casa, situata all’interno di un parco residenziale privato a Napoli, riuscendo a portare via denaro e diversi oggetti di valore.

Il bottino complessivo è ancora in fase di quantificazione. Sull’accaduto indaga la Squadra Mobile, che sta esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire le fasi dell’incursione e identificare i responsabili. Alcuni filmati avrebbero già immortalato delle sagome sospette all’interno del parco durante le ore notturne.