L’appello degli ex consiglieri di Napoli: “Comune e Regione ricordino Mario Merola”

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Con una lettera-appello rivolta a Regione Campania e Comune di Napoli gli ex consiglieri comunali partenopei Mario Esposito, Giuseppe Sarnataro, Franco Di Mauro, Gaetano Sannino e Gennaro Centanni fanno proprio l’appello di Francesco Merola, figlio del celebre re della sceneggiata Mario Merola, perché le istituzioni lo ricordino.

“Purtroppo a tutt’oggi – sottolineano – da parte delle istituzioni da voi rappresentate, l’artista Mario Merola è stato dimenticato, a vent’anni dalla sua morte, ma non dal popolo. Premesso che il Comune di Napoli ha approvato l’intitolazione di una strada all’artista nel quartiere Porto, decisione deliberata dalla commissione toponomastica (dopo un precedente orientamento nel 2019 che prevedeva una via nel quartiere di Pianura), e che nel maggio del 2021 l’intitolazione è stata aggiornata e confermata per una strada nel quartiere Porto, nessuno purtroppo fino ad oggi si è fatto mai sentire e l’assenza di iniziative istituzionali e televisive è quantomeno imbarazzante”.

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“Egregi – conclude l’appello – è necessario che le istituzioni tutte interagiscono tra di loro, affinché la memoria di un grande artista, apprezzato in tutto il mondo, abbia il giusto riconoscimento. Facciamo nostro l’appello del figlio Francesco”.

“Mi dissocio, la sceneggiata genere vicino alla camorra”

“Mario Merola pur essendo stato un’artista molto popolare, ha messo in scena un genere, quello della sceneggiata, che si avvicina a modelli sociali e culturali che considero vicini alla camorra e che ho sempre combattuto, fatti di continui richiami alla violenza e alla vendetta. Ecco perché per la mia storia devo prendere le distanze dall’appello lanciato dagli altri ex consiglieri comunali”.

Parla di un malinteso Franco Di Mauro, consigliere comunale a Napoli tra il 1993 e il 2001 e storico esponente in città di Rifondazione Comunista. Il suo nome figura tra quelli degli ex consiglieri che hanno fatto proprio l’appello del figlio di Merola ‘il re della sceneggiata napoletana’ perché le istituzioni, Comune e Regione, lo ricordino a venti anni dalla sua scomparsa.

“Merola – spiega Di Mauro – ha rappresentato un riferimento per il sottoproletariato mentre io ho come riferimento il proletariato. Con tutto il rispetto ma a mio avviso ci sono altri artisti più meritevoli di lui di essere omaggiati dalle istituzioni”.