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La SSC Napoli avrà finalmente la sua nuova casa. Oggi avverranno, infatti, le firme sui contratti con cui De Laurentiis e il club azzurro diventeranno ufficialmente proprietari di quasi 13 ettari in località Pozzo Nuovo a Qualiano. Salvo clamorosi ripensamenti dell’ultimo minuto, ovviamente.

A riportarlo in anteprima, Il Mattino e il Corriere del Mezzogiorno.

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Il Napoli avrà la sua nuova casa, oggi la firma preliminare per l’acquisto dei terreni di Qualiano

Nell’area dovrebbero essere costruiti, stando al programma attuale, sei campi di calcio per gli allenamenti della prima squadra e per i match delle giovanili, oltre a tutte le strutture annesse, dalle palestre al centro medico, e naturalmente quelle destinate a ospitare la sede degli uffici della società. Se si dovesse arrivare poi a 18 ettari complessivi, i campi potrebbero diventare addirittura nove. I lavori dovrebbero avere inizio entro la prima metà del prossimo anno.

L’intesa è completa. Si chiude un’operazione per l’acquisto di due terreni per complessivi 125mila metri quadrati. Al momento, nel progetto che dovrà poi ottenere le autorizzazioni finali, manca il mini-stadio da 3mila posti per ospitare le gare della Primavera. Verrà fatto in un secondo momento, anche perché il Napoli è ancora in trattativa per altri due fondi adiacenti e che non verranno inseriti nelle transazioni di quest’oggi. Ma De Laurentiis ha voluto stringere i tempi e, visti gli intoppi per queste altre due piccole aree, ha voluto chiudere con le altre.

Mentre il club torna all’utile di bilancio, dopo il rosso dell’esercizio precedente, resta naturalmente sullo sfondo la questione stadio di proprietà. ADL per ora non ha mai ceduto all’idea di vendere, anche se lui stesso ha rivelato che di offerte ce ne sono state, e pure importanti. E se si vorrà competere a livelli davvero alti, si dovrebbe quantomeno avviare al più presto un progetto concreto per la costruzione di un impianto da almeno 70mila posti con annessi skybox, ristoranti, zone commerciali e spazi interattivi per rendere la struttura utilizzabile sette giorni su sette.

L’area prescelta, in questo caso, è quella Orientale della città, dove era attiva la raffineria Kuwait Petroleum (Q8). Suoli che, per circa 38 ettari, saranno bonificati entro la fine del prossimo anno. Secondo quanto apprende il Corriere, peraltro, per far scattare l’operazione-stadio potrebbero bastare anche una ventina di ettari. De Laurentiis sa bene, e lo dice spesso ai suoi collaboratori, che un impianto di proprietà inciderebbe fortemente, una volta realizzato, sui conti della società. Con incassi da 200 milioni annui e oltre.

In più, ci sarebbe la possibilità di farsi sponsorizzare la struttura stessa. E comunque, pur con l’ipotesi di cessione del club, sarebbe importante fare ciò con un progetto di nuovo stadio già in cantiere. Anche qui, con la Zes unica che entrerebbe in gioco.