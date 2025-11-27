Conte monitora gli infortunati: le ultime su Spina, Gilmour e Lukaku

PUBBLICITÀ

Dopo la convincente prestazione in Champions League, il Napoli si prepara in vista del big match contro la Roma. Il tecnico Antonio Conte osserva con attenzione le condizioni dei giocatori infortunati, in cerca di buone notizie per il confronto di domenica sera all’Olimpico che può valere la testa della classifica.

Filtra ottimismo per Leonardo Spinazzola, ex giallorosso, autore di un gol nel match dello scorso campionato contro i capitolini. Il laterale sta cercando di recuperare pienamente e rappresenta una delle speranze di Conte per rafforzare la corsia esterna, orfana certamente di Gutierrez, infortunatosi prima della sfida di Champions e che non sarà a disposizione prima di 2 settimane.

PUBBLICITÀ

Non ci sarà Billy Gilmour, ancora alle prese con problemi di pubalgia, che potrebbero costringere addirittura ad un’operazione che lo terrebbe out per diverso tempo ancora.

Infine, continua ad attendere il suo momento Romelu Lukaku, pronto a mettersi a disposizione dei compagni non appena sarà pienamente recuperato. L’attaccante belga resta un punto di riferimento importante per Conte, che spera di poter contare su di lui forse già dall’incontro di coppa Italia con il Cagliari in cui potrebbe essere convocato almeno per assaggiare l’atmosfera della panchina. Tempi ancora lunghissimi, invece, per Meret, Anguissa e De Bruyne.