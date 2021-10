Contrabbando di sigarette, sequestro da 250 kg e 2 arresti a Secondigliano

Due arresti per contrabbando di sigarette ieri sera alla IV traversa di via Limitone d’Arzano, a Secondigliano. Gli agenti del Commissariato locale diretto dal vicequestore aggiunto Raffaele Esposito, con il supporto del Reparto prevenzione crimine, hanno sequestrato 1248 stecche di sigarette di marca Malboro prive di Monopoli di Stato per un peso lordo di 249,6 kg. A finire in manette i napoletani Ciro Tortora di 38 anni e Claudio Iazzetta di 62 anni entrambi con precedenti di polizia.

Il carico di bionde, contenute in 25 colli, stava per essere caricato da un furgone a un altro. Tortora e Iazzetta alla vista della polizia hanno tentato invano di dileguarsi prima di essere arrestati.

Dopo una perquisizione domiciliare, i due contrabbandieri sono finiti al Giuseppe Salvia di Poggioreale mentre i due furgoni usati per il trasporto delle sigarette, sequestrati.