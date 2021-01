Coppa Italia Napoli – Empoli, l’Asl blocca 5 sospetti positivi: scatta l’isolamento

L’Asl Napoli 1 ha messo in isolamento in albergo a Napoli tre calciatori dell’Empoli, l’allenatore Dionisi e un magazziniere che sono in città per il match di Coppa Italia di oggi pomeriggio. L’isolamento e’ stato ordinato dal ministero della salute visto che i cinque erano su un volo del 4 gennaio da Lampedusa a Bologna e sono stati a stretto contatto con un positivo su quel volo. I cinque dovranno stare in quarantena fino almeno al 14 gennaio, domani, quando scadranno i dieci giorni dal contatto.

Diretta Napoli-Empoli ore 17.45

Prima della sfida in campionato con la Fiorentina e della finale di Supercoppa italiana contro la Juventus il Napoli incrocia l’Empoli agli ottavi di Coppa Italia. Il calendario fitto incastra una gara dopo l’altra, ma almeno per le rotazioni ora Gattuso può tirare un sospiro di sollievo. Mertens e Koulibaly sono di nuovo a disposizione, pronti per aiutare il tecnico a girare qualche uomo.

