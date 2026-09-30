Coppia arrestata per droga a Napoli, l’hashish nascosto anche nelle mutande di lei

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Un’attività di coppia, lo spaccio, per un 21enne e una 27enne, arrestati dai carabinieri a Napoli. Nelle scorse ore, i militari della compagnia Stella, quelli del Nucleo Radiomobile di Napoli e del Nucleo Cinofili di Sarno, hanno eseguito controlli a tappeto nel capoluogo campano. Proprio nell’ambito dei controlli, i carabinieri hanno ispezionato l’appartamento della giovane coppia convivente: lui, già ristretto agli arresti domiciliari e lei, incensurata.

Anche grazie all’aiuto dei cani antidroga, i militari dell’Arma hanno scovato, nel bagno, 12 stecche di hashish; altre 15 stecche della stessa sostanza stupefacente sono state invece rinvenute negli slip della ragazza, per un peso complessivo di 37 grammi. Inoltre, altri 300 grammi di hashish sono stati rinvenuti sul tetto di un garage poco distante dal balcone dell’appartamento. Il 21enne e la 27enne sono stati così arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente: il ragazzo è stato portato in carcere, mentre la ragazza è agli arresti domiciliari. Entrambi sono in attesa di giudizio.

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Nel corso del controllo nell’appartamento, inoltre, i carabinieri hanno identificato una donna di 54 anni, madre del ragazzo, che è stato infine denunciata alla competente Autorità Giudiziaria per oltraggio a Pubblico Ufficiale.