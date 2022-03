Cori razzisti e striscioni contro il Napoli, arriva la punizione per i tifosi del Verona

Il Giudice Sportivo ha stabilito la chiusura del settore dei tifosi del Verona. E, inoltre, di punire la società con un’ammenda dopo i fatti accaduti contro il Napoli. Curva Sud chiusa per un turno e ben due ammende per i cori razzisti nei confronti di Koulibaly e Osimhen e di discriminazione territoriale verso i tifosi del Napoli. Punizione anche per il lancio di petardi. È questa la decisione del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea dopo i fatti accaduti nel corso della sfida del ‘Bentegodi’ tra il Verona e la squadra di Luciano Spalletti. Nel comunicato della Lega Serie A ci sono anche tutti i dettagli del provvedimento del Giudice Sportivo dopo quanto accaduto nel match giocato domenica e valido per il 29esimo turno di campionato.

Doppia multa, per un totale di 7 mila euro, comminata al club scaligero per il comportamento dei propri tifosi in occasione della gara giocata domenica scorsa:

“Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, al 13° del secondo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.