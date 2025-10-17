PUBBLICITÀ
Costringe una minorenne a fare sesso e invia il video hot ad altre persone, arrestato a Napoli

Nicola Avolio
Nicola Avolio
La Polizia di Stato ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura della Repubblica – IV Sezione Indagini – Violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione, nei confronti di un giovane napoletano, gravemente indiziato dei reati di detenzione di materiale pornografico, violenza sessuale, lesioni e pornografia minorile commessi ai danni di una minore.

In particolare, il giovane avrebbe minacciato la vittima di divulgare video e foto che ritraevano la minore in situazioni sessualmente esplicite.

Lo stesso, inoltre, avrebbe costretto la minore, con violenza, a subire un rapporto sessuale completo e, in più occasioni, avrebbe ceduto a terzi materiale registrato durante i rapporti sessuali con la minore.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione. Il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.

