La Polizia di Stato ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura della Repubblica – IV Sezione Indagini – Violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione, nei confronti di un giovane napoletano, gravemente indiziato dei reati di detenzione di materiale pornografico, violenza sessuale, lesioni e pornografia minorile commessi ai danni di una minore.

Costringe una minorenne a fare sesso e invia il video hot ad altre persone, arrestato a Napoli

In particolare, il giovane avrebbe minacciato la vittima di divulgare video e foto che ritraevano la minore in situazioni sessualmente esplicite.

Lo stesso, inoltre, avrebbe costretto la minore, con violenza, a subire un rapporto sessuale completo e, in più occasioni, avrebbe ceduto a terzi materiale registrato durante i rapporti sessuali con la minore.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione. Il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.