Covid in Campania. Cala la curva dei contagi, registrate 48 vittime del virus

Oggi l’Unità di Crisi ha diramato il bollettino giornaliero sulla situazione dei contagi covid in Campania. Oggi i nuovi positivi comunicati sono 1.098 dopo l’analisi 14.742, mentre i guariti sono 1.379. Purtroppo i deceduti a causa del virus sono 48, 15 deceduti nelle ultime 48 ore e 33 deceduti in precedenza ma registrati​ ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

“Faccio appello ai nostri concittadini affinché tutti abbiano comportamenti responsabili”. A parlare è il presidente Vincenzo De Luca De Luca: “Il fatto di essere collocati in “zona gialla”, se da un lato è la conferma che la linea di rigore produce risultati positivi, dall’altro rischia di provocare effetti drammatici se viene considerata un “liberi tutti”. Già negli ultimi giorni registriamo un incremento di ricoveri nelle nostre strutture sanitarie, primo allarme che va segnalato a tutti e che richiede il ripristino di comportamenti corretti nelle strade, nelle piazze, negli esercizi commerciali. Una settimana di comportamenti irresponsabili può trasformarsi in mesi di chiusure”.

Stamattina il ministro Roberto Speranza è intervenuto al Senato in merito alle nuove misure restrittive anti covid e del nuovo dpcm. Il titolare del dicastero della Salute ha dichiarato in aula: “Siamo vicini a vincere la battaglia contro il virus: adesso serve un sforzo unitario a Roma. I mesi che verranno saranno difficilissimi tra il possibile ritorno del covid e la grande campagna di vaccinazione. Sarà tutto terribilmente complicato: dobbiamo ringraziare i medici e noi non possiamo distrarci. Il covid ha i mesi contati e grazie i vaccini lo sconfiggeremo. La nottata non è ancora passata. Dovremo ancora convivere con il virus finché le vaccinazioni non avranno avuto l’impatto epidemiologico“.

IL NUOVO DPCM

“Lunedì dopo il confronto con le Regioni abbiamo avviato la stesura del dcpm. Saranno confermate le 3 fasce differenziate, confermati i divieti di spostamenti tra Regioni, riduzione degli assembramenti davanti ai locali pubblico con lo stop alle 18 dell’asporto, visite in casa permesse per un massimo due persone. Vogliamo istituire l’area bianca dove le limitazioni saranno relative all’utilizzo delle mascherine. E’ intenzione del governo riaprire i musei nelle regioni in area gialla.“, continua Speranza.