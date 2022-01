Covid, sequenziata la nuova variante ‘Omicron 2’: casi anche in Campania

Variante Omicron 2 sequenziata per la prima volta in Liguria. Lo comunica il Policlinico San Martino. Sono due i casi accertati, uno dopo il sequenziamento di routine al San Martino, il secondo invece è emerso dal sequenziamento di un campione derivante dal monitoraggio nazionale, che coinvolge il laboratorio di Igiene diretto dal professor Giancarlo Icardi.

Arriva la sorella di Omicron, la variante Omicron 2

Sotto la lente degli scienziati e delle autorità sanitarie la crescita, in alcuni Paesi europei e asiatici, della sorella di Omicron, il lignaggio BA.2, che differisce da BA.1 per alcune mutazioni (anche nella proteina Spike).

Cosa sappiamo e dove è maggiormente diffusa

Dov’è diffusa maggiormente? In totale, 40 Paesi hanno caricato più di 8.000 sequenze BA.2 su Gisaid (il portale internazionale di dati genomici) dal 17 novembre 2021. Le tre sottolinee distinte di Omicron (chiamate BA.1, BA.2 e BA.3) sembrano essere emerse tutte più o meno nello stesso periodo. Ciò significa che Omicron ha avuto il tempo di diversificare prima che gli scienziati se ne accorgessero. Non è possibile determinare dove possa aver avuto origine esattamente il sottolignaggio BA.2. Ciò che sappiamo è che le prime sequenze arrivano da Sudafrica e Filippine. Inoltre, la maggior parte dei campioni è stata caricata dalla Danimarca (che però è tra le prime nazioni al mondo per capacità di sequenziamento). Altri Paesi con più di 100 campioni sono l’India, la Svezia e Singapore.

Perché Omicron 2 si è detta «invisibile»

La «sorella» di Omicron è stata definita anche “invisibile” perché è di difficile identificazione. Infatti, non presenta la “delezione del gene S“, caratteristica di Omicron BA.1. Quindi, per trovarla, quindi, è necessario sequenziare tutti i campioni. Ciò implica una capacità di laboratorio che non tutti i Paesi hanno. La mancanza del gene S, invece, è quella che permette di sospettare l’appartenenza di un campione alla variante Omicron del tipo “classico” direttamente dal tampone (senza sequenziamento, che viene fatto successivamente).

La sottovariante di Omicron Ba.2, ribattezzata Omicron 2, è in 9 Regioni ed è pari all’1% delle sequenze classificate come Omicron. E’ stata segnalata in Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia e Toscana. Lo evidenzia l’indagine rapida condotta dall’Iss e dal ministero della Salute insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler