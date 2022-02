Cresce la speranza in Campania, drastico calo dei ricoveri covid

Cresce la speranza in Campania, registrato un drastico calo dei ricoveri covid. Sono 5813 i nuovi positivi al coronavirus su 46499 test esaminati. Resta stabile il tasso di incidenza che ieri era pari a 12,31% ed oggi è 12,50%. Secondo i dati del Bollettino dell’Unità di crisi della Regione Campania, sono 17 i decessi nelle ultime 48 ore. Tre sono deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Fortunatamente continuano a calare i ricoveri in terapia intensiva dove si registrano 69 posti letto occupati, cioè -4 rispetto a ieri. Fondamentale il netto miglioramento dei ricoveri in degenza dove il calo è drastico. Infatti i posti letto occupati sono 1115 (-98 rispetto a ieri).

Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 5.813 (*)

di cui:

Positivi all’antigenico: 4.428

Positivi al molecolare: 1.385

(*) I dati tengono conto dell’Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della Salute.

Test: 46.499

di cui:

Antigenici: 29.806

Molecolari: 16.693

Deceduti: 17 (*)

(*) nelle ultime 48 ore; 3 deceduti in precedenza ma registrato ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 812

Posti letto di terapia intensiva occupati: 69

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 1.115

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

I dati sulle vaccinazioni sono disponibili al link: http://vaccinicovid19.regione.campania.it/e_vaccini-anti-covid.html

De Luca finalmente sorride: “Covid in Campania è alle spalle, ma restano mascherine e Green pass”

“Il Covid? Ormai lo abbiamo alle spalle in Campania, ma a condizione che facciamo le persone serie e responsabili”. Così il presidente della Giunta regionale campana Vincenzo De Luca, rispondendo ai giornalisti a margine della visita all’ospedale S.Maria delle Grazie di Pozzuoli.

“Fino a fine febbraio manterremo l’obbligo della mascherina all’esterno. Il messaggio che è stato dato all’Italia è sbagliato ed irresponsabile, sembra che ormai la mascherina non si debba portare più. Invece , si deve portare all’esterno – ha proseguito De Luca- perché ci sono momenti in cui si determina pericolo: l’ entrata ed uscita dalle scuole e le notti dei fine settimana, durante la movida. E’ il motivo per cui bisogna essere prudenti”.

Ad una domanda su una possibile abolizione del contestato green pass rafforzato, De Luca ha risposto di essere “assolutamente favorevole al suo mantenimento”.