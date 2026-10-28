Crollo del palazzo a Napoli, le condizioni delle famiglie evacuate

PUBBLICITÀ

A seguito delle verifiche che nella serata di ieri hanno reso necessario lo sgombero a scopo cautelativo di un immobile situato in Vico Lungo Sant’Antonio Abate, per la presenza di rilevanti crepe sulle strutture portanti, l’Amministrazione comunale è intervenuta tempestivamente per garantire supporto e tutela a tutte le persone coinvolte.

Fin dalle prime fasi dell’emergenza, gli assistenti sociali del Comune di Napoli sono stati presenti sul posto per prestare la prima assistenza e coordinare le operazioni. Nella serata di ieri, le famiglie residenti hanno trovato una sistemazione provvisoria per la notte in maniera autonoma.

PUBBLICITÀ

A partire dalla mattinata odierna, tuttavia, tutti i nuclei familiari evacuati sono stati accolti presso gli uffici della Municipalità dai Servizi Sociali comunali. Gli operatori hanno avviato la presa in carico individuale e l’attivazione immediata delle procedure necessarie per l’erogazione degli eventuali contributi economici di sostegno previsti nei casi di emergenza abitativa.

« I nostri Servizi Sociali sono stati operativi fin dal primo momento sul luogo dell’evento per garantire assistenza costante alle famiglie evacuate », dichiara l’Assessore al Welfare Chiara Marciani. « Già da questa mattina abbiamo accolto tutti i residenti nei locali della Municipalità per avviare la presa in carico formale e attivare con la massima tempestività i percorsi di sostegno economico e l’assistenza necessari ad affrontare questa fase di emergenza. L’Amministrazione continua a seguire la situazione minuto per minuto per non lasciare nessuno da solo».

L’Amministrazione comunale è in costante contatto con i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile ed i tecnici preposti per monitorare le condizioni di sicurezza dell’edificio e l’evolversi dei rilievi strutturali.