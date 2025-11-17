PUBBLICITÀ
HomeCronacaCumuli di rifiuti pericolosi e abusivismo, sequestrate due officine ad Arzano
CronacaCronaca locale

Cumuli di rifiuti pericolosi e abusivismo, sequestrate due officine ad Arzano

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Cumuli di rifiuti pericolosi e abusivismo, sequestrate due officine ad Arzano
Cumuli di rifiuti pericolosi e abusivismo, sequestrate due officine ad Arzano
PUBBLICITÀ

Prosegue senza sosta l’attività di contrasto agli illeciti ambientali nella cosiddetta “Terra dei Fuochi”.

Nell’ambito di un piano di controlli sul territorio di Arzano finalizzato ad individuare chi inquina, gli agenti della polizia locale, guidati dal colonnello Biagio Chiariello, hanno notato alla via Vittorio Emanuele un’officina meccanica che operava in violazione delle normative ambientali.

PUBBLICITÀ

Rifiuti pericolosi e abusivismo, sequestrate due officine ad Arzano

Due gli interventi: il primo ha portato alla contestazione al titolare della omessa tenuta del registro rifiuti, occupazione abusiva suolo pubblico ed altre con sanzioni di importo fino a 16mila euro.

Nel corso dell’intervento è stata individuata un’altra attività di riparazione auto il cui titolare ha cercato di dileguarsi ma é stato bloccato dagli agenti.

Il secondo intervento riguarda un’altra officina meccanica, esercitata in area di circa mille metri quadrati, risultata abusiva e per questo sequestrata.

Ai responsabili contestate le violazioni amministrative per circa 5mila euro, del codice dell’ambiente e urbanistiche ed ora i responsabili dovranno rispondere di gestione illecita di rifiuti e abbandono avendo all’interno un cumulo di rifiuti speciali pericolosi e non, tra cui oli esausti, batterie, plastica, pezzi di motore di auto etc.

Il responsabile, già noto agli agenti per pregressi sequestri e denunce, quindi recidivo, é stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati