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“Custodiva” gli ovuli di droga nel retto, corriere arrestato in stazione a Napoli

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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"Custodiva" gli ovuli di droga nel retto, corriere arrestato alla Stazione Centrale
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Militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli hanno arrestato un “corriere” della droga, presso la Stazione Centrale di Napoli, che deteneva oltre 120 ovuli, in parte nella cavità gastro-intestinale, contenenti eroina e cocaina, per un totale di circa 1,4 kg di sostanza stupefacente.

“Custodiva” gli ovuli di droga nel retto, corriere arrestato alla Stazione Centrale di Napoli

In particolare, i “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego Napoli, nel corso di un’intensificazione delle attività di controllo economico nella zona ferroviaria, hanno notato un individuo di nazionalità nigeriana che, alla vista dei militari, si allontanava velocemente.

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I finanzieri, pertanto, lo raggiungevano e dopo una breve ispezione, rinvenivano, all’interno degli effetti personali, oltre 100 ovuli contenenti circa 1 kg di stupefacente di tipo cocaina e eroina, che erano stati in precedenza ingeriti e poi espulsi.

Al fine di verificare la presenza di ulteriori corpi estranei nell’intestino, il detentore è stato accompagnato presso l’”Ospedale del Mare” per effettuare esami radiografici, all’esito dei quali è risultato avere nell’intestino ulteriori 20 ovuli che, dopo qualche ora, sono stati espulsi e, una volta analizzati, sequestrati in quanto risultati contenere eroina e cocaina.

Al termine delle operazioni, i 123 ovuli rinvenuti, per un totale di 1.393 gr. di sostanze psicotrope, sono stati sequestrati e il “corriere” è stato arrestato in fragranza per traffico di sostanze stupefacenti – ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. n. 309/90 – e tradotto presso la Casa Circondariale di Poggioreale, a disposizione della locale Autorità Giudiziaria.

Il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari e, in forza del principio di non colpevolezza, la responsabilità della persona sottoposta a indagine sarà accertata solo ove intervenga una sentenza irrevocabile di condanna.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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