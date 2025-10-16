Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 19enne per truffa aggravata e, altresì, denunciato un 45enne per lo stesso reato, entrambi di Aversa.
Da Aversa al Lazio per truffare l’anziana con la tecnica del finto incidente, presi i “trasfertisti”
In particolare, gli agenti dell’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in via Tancredi Galimberti due persone a bordo di un’auto che, sin da subito, si sono mostrate insofferenti al controllo.
Insospettiti di tale comportamento, i poliziotti hanno trovato il 19enne in possesso di un borsello contenente numerosi monili in oro, di cui non ha saputo fornire giustificazione circa la provenienza.
Pertanto, gli operatori hanno riscontrato che il predetto, nella stessa giornata, si era recato presso l’abitazione di un’anziana donna, ad Aprilia, per ritirare dei monili in oro a titolo di risarcimento di un danno provocato dalla figlia, coinvolta in un finto incidente stradale.
Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante mentre il 45enne, suo complice, è stato denunciato per lo stesso reato.
Infine, i monili, del valore di oltre 10mila euro, sono stati restituiti alla legittima proprietaria.