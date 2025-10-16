PUBBLICITÀ
Da Aversa al Lazio per truffare l’anziana con la tecnica del finto incidente, presi i “trasfertisti”

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 19enne per truffa aggravata e, altresì, denunciato un 45enne per lo stesso reato, entrambi di Aversa.

In particolare, gli agenti dell’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in via Tancredi Galimberti due persone a bordo di un’auto che, sin da subito, si sono mostrate insofferenti al controllo.

Insospettiti di tale comportamento, i poliziotti hanno trovato il 19enne in possesso di un borsello contenente numerosi monili in oro, di cui non ha saputo fornire giustificazione circa la provenienza.

Pertanto, gli operatori hanno riscontrato che il predetto, nella stessa giornata, si era recato presso l’abitazione di un’anziana donna, ad Aprilia, per ritirare dei monili in oro a titolo di risarcimento di un danno provocato dalla figlia, coinvolta in un finto incidente stradale.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante mentre il 45enne, suo complice, è stato denunciato per lo stesso reato.

Infine, i monili, del valore di oltre 10mila euro, sono stati restituiti alla legittima proprietaria.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

