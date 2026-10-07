Da Gomorra alla realtà, picchiato dal clan con l’orologio: “Si è rotto”

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Da anni Torre Annunziata è attraversata dallo scontro tra i clan Gionta e il Quarto Sistema. Il giovane gruppo criminale del Penniniello ha rivendicato la gestione delle estorsioni nei confronti degli imprenditori che hanno pagato il pizzo alle vecchie famiglie dei Valentini e dei Gallo.

Il livello dello scontro criminale si è alzato il 6 maggio 2020 quando Giuseppe Carpentieri, genero di Valentino Gionta senior, boss indiscusso, ha subito un tentato omicidio da parte dei fratelli Cherillo, esponenti del Quarto Sistema. Il momento più cruento però è stato l’omicidio di Francesco Immobile, cognato di Salvatore Malvone, avvenuto il 12 settembre 2021 a Torre Annunziata. Gli autori del raid mortale furono due affiliati al clan Gionta.

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Rissa tra clan al centro commerciale Maximall Pompeii

Quelle tensioni sono tornate a esplodere nel pomeriggio del 19 maggio 2025 quando le due organizzazioni si sono fronteggiate in una rissa. I membri del gruppo del Penniniello Jonathan Falanga, Malvone, fratello di Raffaele ucciso in un agguato nel marzo del 2023, e Salvatore Iovene hanno aggredito i giontiani Vincenzo Della Ragione e Vincenzo Di Salvatore, che hanno avuto la peggio infatti sono stati schiaffeggiati e colpiti alla testa all’esterno di un negozio. “Qui dentro non ci dovete venire…avete capito?”, avrebbe detto Falanga ai rivali.

Da Gomorra alla realtà

Dalle parole pronunciate da Falanga, inoltre, emerge che il motivo della violenta lite era il controllo del centro

commerciale, considerato dal gruppo del Penniniello come una cosa propria, nel quale non era ammessa la presenza dei giontiani. In una conversazione intercettata Malvone si è compiaciuto dell’estrema violenza: “Quando ho visto l’orologio rotto, sto scornacchiato boom, gliel’ho dato in bocca poi l’orologio, gli ho mantenuto in bocca l’orologio penso che si è rotto pure lo specchio sopra“. Un’aggressione che ricorda la scena in cui Genny Savastano si scaglia contro Gegè nella terza stagione di Gomorra.

La reazione del clan Gionta