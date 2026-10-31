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È stato determinante l’intervento degli agenti della Polizia Stradale di Nola per fermare i presunti responsabili di una truffa aggravata ai danni di un’anziana di Anzi, in provincia di Potenza.

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha eseguito tre misure cautelari degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di altrettanti giovani, tra i 20 e i 21 anni, residenti tra le province di Napoli e Caserta.

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Da Napoli a Potenza per truffare l’anziana, poi nascondono i gioielli nelle mutande: arrestati

L’ordinanza, emessa dal Gip del Tribunale di Potenza, scaturisce dalle indagini relative a un episodio avvenuto il 12 ottobre scorso, quando i tre indagati avrebbero messo in atto la nota truffa del “falso carabiniere”. Secondo la ricostruzione degli investigatori, uno dei complici si sarebbe presentato nell’abitazione della vittima fingendosi appartenente all’Arma dei Carabinieri. Con il pretesto di dover svolgere accertamenti legati a una presunta rapina, sarebbe riuscito a convincere l’anziana a consegnargli i gioielli custoditi in casa. Ottenuta la refurtiva, l’uomo si sarebbe allontanato rapidamente insieme agli altri due complici.

Le indagini dei Carabinieri di Potenza hanno consentito di individuare l’auto utilizzata per la fuga. Fondamentale, a quel punto, il coordinamento con il Centro Operativo Polizia Stradale di Napoli, che ha immediatamente allertato due pattuglie del Distaccamento Polizia Stradale di Nola. Gli agenti nolani sono riusciti a intercettare il veicolo presso il casello autostradale di Mercato San Severino, bloccando i tre occupanti prima che potessero far perdere le proprie tracce.

Durante il controllo, la Polizia Stradale ha recuperato l’intera refurtiva: una collana d’oro con ciondolo, due fedi nuziali in oro giallo e un paio di orecchini. I preziosi erano stati nascosti all’interno di un pacchetto di sigarette, a sua volta occultato negli indumenti intimi di uno degli occupanti dell’auto.

I monili recuperati sono stati successivamente restituiti alla legittima proprietaria dai Carabinieri di Anzi. Un’operazione che evidenzia ancora una volta l’efficacia della collaborazione tra le forze dell’ordine e il ruolo decisivo svolto dalla Polizia Stradale di Nola, il cui tempestivo intervento ha consentito di fermare i presunti autori del raggiro e recuperare integralmente i beni sottratti all’anziana vittima.