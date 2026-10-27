Da Napoli al podio di Parigi, Mario Borrelli racconta le emozioni dell’OMC Hairworld 2026

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Ci sono esperienze che vanno oltre risultati e medaglie, perché racchiudono anni di sacrifici, passione e sogni inseguiti con determinazione.

Con gli occhi ancora pieni di emozione, Mario Borrelli, maestro acconciatore e membro della Nazionale Italiana, racconta la partecipazione all’OMC Hairworld 2026, il Campionato del Mondo dell’acconciatura che ha riunito a Parigi professionisti provenienti da oltre 50 nazioni.

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«Dietro una competizione di questo livello ci sono mesi di allenamenti, sacrifici economici, viaggi e giornate sottratte alla famiglia. Poi arriva il momento in cui indossi la divisa della Nazionale e capisci che ogni rinuncia ha avuto un senso», spiega Borrelli.

L’ORGOGLIO DI PORTARE NAPOLI NEL MONDO

Il suo racconto torna alla sua terra, Napoli, città ricca di talento e creatività, spesso raccontata soltanto attraverso le sue contraddizioni.«Mi emoziona pensare ai tanti ragazzi che vengono giudicati per il quartiere da cui provengono. Napoli è anche una città di persone oneste, professionisti, famiglie che fanno sacrifici e giovani che cercano di costruirsi un futuro».

Borrelli sottolinea con orgoglio il valore delle proprie origini:«Non bisogna vergognarsi del quartiere da cui si proviene. Anche da quelle realtà possono nascere talenti capaci di rappresentare l’Italia nel mondo».Un messaggio rivolto alle nuove generazioni: il talento deve essere coltivato con formazione, lavoro e disciplina.

UNA GRANDE FAMIGLIA CHIAMATA NAZIONALE ITALIANA

Dietro un’esperienza mondiale c’è una squadra. Borrelli ringrazia l’Accademia UAAMI Nazionale, guidata dal presidente Nunzio Scamacca, il presidente del suo centro Gianfranco Vinella e il direttore generale della Nazionale Italiana, Dario Alemanni.

«A Dario Alemanni devo un ringraziamento particolare: in questi anni ha creduto in me e mi ha dato la possibilità di esprimere le mie capacità all’interno di questo gruppo».Accanto a lui anche il collega e amico Filippo Gioia, con cui condivide lavoro, formazione e valori.Durante i due giorni della manifestazione parigina, Borrelli ha inoltre gestito uno show insieme a Riccardo Gallina, portando sul palcoscenico internazionale creatività e stile italiano.«Ringrazio il direttore Salvatore Marzotta per la fiducia», aggiunge.

GAIA BORRELLI, A SOLI 16 ANNI AL MONDIALE

L’emozione più grande, però, è arrivata da sua figlia Gaia Borrelli. A soli 16 anni, Gaia ha partecipato a una competizione mondiale di altissimo livello.Per Mario, questa volta, non era soltanto un coach, ma soprattutto un padre.«Vedere mia figlia affrontare un palcoscenico così prestigioso è stato qualcosa di unico. Al di là del risultato, sono felice che abbia vissuto un’esperienza importante per la sua crescita. Vorrei che imparasse a credere nei propri sogni e a comprendere che dietro ogni traguardo c’è sempre tanto lavoro».A Parigi, Mario Borrelli non ha portato soltanto la propria esperienza: ha condiviso un sogno con sua figlia.

IL VALORE DEL GRUPPO E IL QUARTO POSTO MONDIALE

A condividere questa straordinaria esperienza c’erano Mauro Quattrocchi, Danilo Catanzaro e Claudia Turturici, protagonisti di un importante risultato internazionale, insieme ad Anna Patetta e al maestro Guglielmo Mangigli.Il gruppo ha contribuito al raggiungimento del quarto posto mondiale dell’Italia, un piazzamento prestigioso che ha regalato alla delegazione azzurra la soddisfazione di essere tra le migliori realtà della competizione.

Un risultato che assume ancora più valore considerando la partecipazione di oltre 50 nazioni e l’elevato livello tecnico dei professionisti presenti.Dietro quel quarto posto ci sono mesi di preparazione, allenamenti, sacrifici personali e soprattutto un grande spirito di squadra.

Per Mario Borrelli, condividere questo percorso con colleghi e amici ha rappresentato un’ulteriore soddisfazione.Un risultato che testimonia come il talento italiano, sostenuto dalla formazione e dalla determinazione, sia capace di distinguersi anche sui palcoscenici internazionali più prestigiosi.

SALVATORE AVANZATO CAMPIONE INTERCONTINENTALE

Tra i momenti più intensi, la vittoria di Salvatore Avanzato, che ha conquistato il titolo di Campione Intercontinentale, salendo sul gradino più alto del podio.Un successo arrivato dopo mesi di preparazione e sacrifici, accolto dalla delegazione italiana con abbracci e grande commozione.

«Quando abbiamo visto Salvatore raggiungere il primo posto, ci sono passati davanti agli occhi tutti i sacrifici e il lavoro svolto», racconta Borrelli.«La vittoria di uno di noi è la vittoria di tutti. Quando condividi sacrifici e obiettivi, anche le emozioni diventano collettive».

OLTRE LE MEDAGLIE, IL VALORE DI UN SOGNO

Terminata la competizione, restano gli abbracci, le amicizie e la consapevolezza di aver vissuto un’esperienza capace di arricchire il percorso professionale e umano.Mario Borrelli torna da Parigi con gratitudine per la Nazionale, i colleghi, lo show realizzato con Riccardo Gallina e, soprattutto, per aver avuto accanto sua figlia Gaia.

«Questi giorni mi hanno ricordato quanto sia bello il nostro mestiere e quanto sia importante investire nella formazione. I sacrifici, quando sono sostenuti dalla passione, possono trasformarsi in qualcosa di meraviglioso».Infine, il pensiero torna a Napoli e ai giovani della sua terra:«Non smettete mai di crederci. Studiate, lavorate, fate sacrifici e siate orgogliosi delle vostre origini. Anche da un quartiere di Napoli si può arrivare a rappresentare la propria nazione su un palcoscenico mondiale».

Da Napoli al podio di Parigi, una storia di passione, famiglia, sacrificio, creatività e orgoglio italiano. Una storia che dimostra come il successo non sia soltanto arrivare in alto, ma non dimenticare mai da dove si è partiti.