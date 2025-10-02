PUBBLICITÀ

Nel corso del pomeriggio, in Lusciano personale dei carabinieri del NAS e della Stazione di Parete, hanno tratto in arresto un 21enne di Qualiano (NA), responsabile di tentato furto aggravato in concorso.

Da Qualiano a Lusciano per provare a rubare auto, 21enne finisce in manette

Durante un servizio di controllo del territorio, i militari del Nas in abiti civili hanno notato due giovani armeggiare all’interno di una Smart Fortwo grigia parcheggiata in via Don Nicola Sparaco.

All’avvicinarsi dei Carabinieri, i due hanno tentato la fuga a piedi in direzioni opposte: uno di loro è riuscito a far perdere le proprie tracce, mentre il 21enne, dopo essersi introdotto in un palazzo attraverso il parcheggio sotterraneo, ha provato a confondersi tra le persone presenti nella sala d’attesa di uno studio medico. È stato però subito riconosciuto e bloccato dai militari, con il supporto di una pattuglia della Stazione di Parete.

Nel corso dell’operazione, i Carabinieri hanno recuperato e sequestrato un arnese metallico a forma di “T”, utilizzato per forzare le autovetture. Inoltre, a seguito di perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso di una chiave elettronica e di una centralina elettronica OBD con cavo, strumenti comunemente impiegati per l’avviamento illecito dei veicoli.

Il 21enne, già sottoposto all’avviso orale, è stato arrestato e condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo.