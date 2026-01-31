PUBBLICITÀ

Sanremo 2026 si avvicina. E dopo giorni di spoiler, è tempo di scoprire ufficialmente quali artisti saliranno sul palco dell’Ariston con i cantanti e le cantanti in gara per esibirsi con una cover durante la serata dei duetti, in calendario venerdì 27 febbraio.

L’annuncio è arrivato oggi, nel corso del TG1 delle 13.30: è stato il direttore artistico Carlo Conti a fornire l’elenco completo dei nomi.

Da Sal Da Vinci a Luchè fino al “Cantanapoli” di LDA e Aka7even, tutti i duetti “partenopei” a Sanremo 2026

Ma con chi si esibiranno gli artisti napoletana in gara sul palco dell’Ariston? Tra tutti, non può non spiccare il duetto tutto partenopeo della coppia LDA-Aka7even con Tullio De Piscopo, cantautore e storico batterista di Pino Daniele: si esibiranno con “Andamento Lento”, storico successo di De Piscopo datato 1988.

Altro duetto tutto da ascoltare sarà quello di Luchè con Gianluca Grignani, la coppia si esibirà con il successo di Grignani “Falco a metà”; e poi Sal Da Vinci, che in coppia con Michele Zarrillo porterà sul palco dell’Ariston “Cinque Giorni”; Samurai Jay, il rapper originario di Mugnano per la prima volta a Sanremo, si esibirà con Roy Paci e Belen Rodriguez con il brano “Baila Morena”.

E senza dimenticare il “napoletano” di adozione Ermal Meta, che in coppia con Dardust canterà “Golden Hour”; anche se non diretti concorrenti in gara, meritano una menzione anche i The Kolors, che accompagneranno Raf nel brano “The Riddle”.

La lista completa dei duetti

Arisa con il coro del teatro regio di Parma – «Quello che le donne non dicono»

Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – «Occhi di gatto»

Chiello con Morgan – «Mi sono innamorato di te»

Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – «Su di noi»

Ditonellapiaga con Tony Pitony – «The Lady is a Tramp»

Eddie Brock con Fabrizio Moro – «Portami via»

Elettra Lamborghini con Las Ketchup – «Aserejé»

Enrico Nigiotti con Alfa – «En e Xanax»

Ermal Meta con Dardust – «Golden Hour»

Fedez & Marco Masini con Stjepan Hauser – «Meravigliosa creatura»

Francesco Renga con Giusy Ferreri – «Ragazzo solo, ragazza sola»

Fulminacci con Francesca Fagnani – «Parole parole»

J-Ax con Ligera County Fam – «E la vita, la vita»

Lda & Aka 7even con Tullio De Piscopo – «Andamento lento»

Leo Gassmann con Aiello – «Era già tutto previsto»

Levante con Gaia – «I maschi»

Luchè con Gianluca Grignani – «Falco a metà»

Malika Ayane con Claudio Santamaria – «Mi sei scoppiato dentro al cuore»

Mara Sattei con Mecna – «L’ultimo bacio»

Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – «Il mondo»

Michele Bravi con Fiorella Mannoia – «Domani è un altro giorno»

Nayt con Joan Thiele – «La canzone dell’amore perduto»

Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – «Ti lascio una canzone»

Raf con The Kolors – «The Riddle»

Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – «Cinque giorni»

Samurai Jay con Belen Rodriguez e Roy Paci – «Baila morena»

Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – «Hit the Road Jack»

Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – «Besame mucho»

Tommaso Paradiso con Stadio – «L’ultima luna»

Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & band – «Vita»

Il programma del Festival di Sanremo 2026

Il Festival – che si svolgerà dal 24 al 28 febbraio – sarà condotto dallo stesso Conti e da Laura Pausini, per tutte le serate. Achille Lauro si aggiungerà come co-conduttore per la seconda serata.