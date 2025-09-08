PUBBLICITÀ
HomeSportDalla Costiera Sorrentina al tetto del mondo, Monica De Gennaro sarà premiata...
Sport

Dalla Costiera Sorrentina al tetto del mondo, Monica De Gennaro sarà premiata anche a Napoli

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Dalla Costiera Sorrentina al tetto del mondo, Monica De Gennaro sarà premiata dal Comune di Napoli
Dalla Costiera Sorrentina al tetto del mondo, Monica De Gennaro sarà premiata dal Comune di Napoli
PUBBLICITÀ

La Nazionale femminile di pallavolo vince il titolo mondiale che mancava dal 2003 e si festeggia anche a Napoli.

Monica De Gennaro, libero della Nazionale e sorrentina doc, ha infatti aggiunto al suo palmares l’ultimo titolo che ancora mancava. E al quale si aggiungerà presto anche un riconoscimento dalla Città Metropolitana di Napoli, come spiegato da Sergio Colella, consigliere delegato allo Sport, Giovani ed Eventi in una nota stampa subito dopo il successo della squadra allenata da Velasco nella finale contro la Turchia al Palazzetto dello sport Huamark di Bangkok.

PUBBLICITÀ

Da Piano di Sorrento al tetto del Mondo, Monica “Moki” De Gennaro sarà premiata anche a Napoli

Monica De Gennaro, nata a Piano di Sorrento l’8 gennaio 1987, aveva iniziato a giocare proprio nella Libertas, squadra sorrentina, prima di trasferirsi al nord come molte altre giocatrici di volley napoletane che, sempre come lei, hanno scritto la storia della nazionale italiana (Antonella Del Core e Cristina Chirichella, solo per citare le più recenti).

Dal 2013 è un punto fermo della Imoco di Conegliano, in Veneto, squadra che vanta molti simpatizzanti anche in Campania proprio per la lunga militanza di “Moki” De Gennaro (e di cui è allenatore il marito Daniele Santarelli, che lo è anche della stessa nazionale turca sconfitta in finale mondiale dalla moglie).

La vittoria al Mondiale, ultimo trofeo che mancava al libero di Meta di Sorrento (che si aggiunge, tra le altre, ad un oro olimpico, un europeo, tre Nations League e una Coppa del Mondo, oltre a tantissimi trofei “minori”, e riconoscimenti individuali), già premiata tre volte dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: Cavaliera Ordine al merito della Repubblica italiana nel 2021, Ufficiale Ordine al merito della Repubblica italiana nell’ottobre 2024 e, nel dicembre dello steso anno, Collare d’oro al merito sportivo.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati