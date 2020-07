La famiglia Beckham in Italia per le vacanze: foto dalla super villa da 3.500 euro al giorno

David Beckham e Victoria Adams stanno trascorrendo una vacanza in Puglia di tutto riguardo: la villa pare che costi circa 3.500 euro al giorno, ma sembra che i figli non stiano dando il buon esempio per quanto riguarda l’educazione.

I coniugi David Beckham e Victoria Adams hanno raggiunto l’Italia, Puglia nello specifico, assieme alla numerosa famiglia. Fanno parte delle carovana anche i figli: il maggiore Brooklyn e la fidanzata Nicola Peltz, sembra davvero prossimi al matrimonio. Senza dimenticare Romeo, Cruz e Harper-Seven. La località scelta in Puglia dai Beckham sarebbe Fasano, dove sembra che abbiano scelto in locazione una signora villa (che possa contenerli comodamente tutti). L’alloggio è extra lusso pare sia costato 3.500 euro al giorno.

La cifra di certo non spavento l’ex calciatore e l’ex Spice Girls oggi stilista, ma a stupire – come fa sapere “Novella2000” – sarebbero i modi dei figli, pare non proprio educati. «Ecco David e Victoria Beckham a Fasano in Puglia – si legge sulla rivista – per trascorrere le vacanze in una villa faraonica denominata “Villa Meravigliosa”. Prezzo (si dice) 3.500 euro al giorno: con loro anche il figlio Brooklyn e la fidanzata Nicola Peltz che dice di voler sposare a breve. Con loro anche gli atri figli Romeo, Cruz e Harper-Seven. Secondo voci di paese, i figli sarebbero indisciplinati e non saprebbero cos’ è il galateo, soprattutto a tavola».

La location, amatissima dalle star internazionali (proprio qui Madonna festeggiò i suoi 59 anni nel 2017), si trova a meno di 100 chilometri da Lecce, dove ieri, 22 luglio c’è stata la sfilata Cruise 2021 di Dior, che sicuramente vedrà Victoria e famiglia in prima fila.

David Beckham e Victoria Adams vacanze in famiglia in Puglia

Intanto David e Victoria (che il 4 luglio hanno festeggiato 21 anni di matrimonio) si godono i giorni di vacanza insieme ai figli tra passeggiate in bicicletta, partite a calcetto sulla sabbia, relax in spiaggia o a bordo piscina.