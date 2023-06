‘Dduje core e nu’ lietto’, la nuova canzone di Antonio Muscetti in duetto con Rosy Viola

PUBBLICITÀ

Antonio Muscetti nel 2018 debutta con il suo primo singolo dal titolo MALAVITA a coppia con Enzo Caradonna portandolo a scalare grandi classiche della musica napoletana riscuotendo 60 milioni di ascolti su tutte le piattaforme. Successivamente esce il primo lavoro discografico dal titolo “Da un giorno all’altro” che gli permette di iniziare a girare lo stivale in modo assiduo ..Nel 2020 esce il suo secondo lavoro che racchiudeva tutte le uscite successive al disco precedente chiamato ” Muscetti 2.0″ anche questo porta risultati a casa. Dopo un susseguirsi di brani insieme alla sua produzione BR.Production decide che era ora di lavorare al lavoro discografico che gli avrebbe permesso di fare il salto di qualità e presenta il Disco nel 2022 chiamato “MALAMMOR” che appena uscito ha portato grandi soddisfazioni…

Oggi Muscetti ha deciso di confermare la sua esistenza con un duetto fondamentale del suo trascorso artistico scegliendo Rosy Viola un artista di calibro e soprattutto che ancora oggi dopo più di 30 anni di carriera fa cantare le sue canzoni alla nuova generazione lavorando insieme a questo brano dal titolo ” Dduje core e nu’ lietto” scritto dall’autore stroico Gennaro Scuotto in collaborazione con un grande tecnico musicale che ha arrangiamento il brano Franco Desyre che non esita a trasformare tutte le sue uscite , chiudendo il cerchio si affidano alla Leone produzioni di Gianni Fiorellino per la scelta del mixaggio e mastering.

PUBBLICITÀ