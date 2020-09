De Luca avvisa le altre regioni: “Chiuderemo la Campania se non controllano i rientri”

Oggi l’Unità di Crisi ha diramato il nuovo bollettino covid. In Campania sono 102 i nuovi positivi a fronte dei 5837 tamponi analizzati. Dei nuovi casi 51 sono viaggiatori di cui 19 provenienti dalla Sardegna e 32 da Paesi esteri. La bella notizia arriva sul fronte dei guariti, infatti, oggi se ne registrano 18. Purtroppo è stata riscontrata anche una nuova vittima.

DE LUCA PRONTO A CHIUDERE LE FRONTIERE DELLA CAMPANIA

“La Campania è l’unica regione che ha avuto il coraggio di fare un’ordinanza, lo scorso 12 agosto, che ha reso obbligatori i tamponi e la quarantena per tutti i cittadini campani che vengono da fuori regione. Se non l’avessimo fatto, oggi ci sarebbero 3mila persone contagiate in giro per la regione. Chi non fa oggi questo lavoro, tra un mese dovrà chiudere le regioni, e in quel caso noi chiuderemo le frontiere della Campania”, ha dichiarato il Governatore Vincenzo De Luca durante la visita allo stabilimento Treofan di Battipaglia.