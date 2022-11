Denzel Washington arriva a Napoli per il nuovo film, scelti i giorni delle riprese

Denzel Washington arriverà a Napoli per girare il film The Equalizer 3. La produzione americana ha previsto alcune riprese a piazza del Gesù e, perciò, il Comune di Napoli ha modificato e integrato l’ordinanza dirigenziale numero 1371 del 09/11/2022 che istituisce un particolare dispositivo di traffico temporaneo in piazza del Gesù per consentire le riprese del lungometraggio.

Dunque dal 21/11/2022 al 23/11/2022 sono previste: la sospensione delle le aree di sosta riservate alle autovetture in servizio pubblico, taxi, in piazza del Gesù e istituire il divieto di transito dei bus turistici solo nei giorni 21, 22 e 23 novembre 2022; istituire un’area di sosta per i veicoli del trasporto pubblico non di linea in Calata Trinità Maggiore, nelle aree di sosta regolamentate a pagamento senza custodia, le cosiddette strisce blu.

RIPRESE IN COSTIERA PER DENZEL WASHINGTON

Qualche giorno fa erano uscite online le immagini sul set italiano di The Equalizer 3 in Costiera Amalfitana. Il cast del film diretto da Antoine Fuqua è composto da Denzel Washington, Dakota Fanning e Gaia Scodellaro. Pellicola prodotta da Columbia Pictures e Escape Artists. The Equalizer 3 è il terzo thriller action di Robert McCall, scritto da Richard Wenk e basato sulla serie tv creata da Michael Sloan e Richard Lindheim.

UN SET COMPLICATO

Ad inizio novembre i militari di Amalfi hanno arrestato due addetti al catering trovati in possesso di un ingente quantitativo di droga. Nell’ambito dei controlli effettuati nelle camere di operatori, attrezzisti, fonici e addetti al catering, gli uomini dell’Arma, guidati dal capitano Umberto D’Angelantono, hanno rinvenuto 120 grammi di cocaina e 4mila euro in banconote che sono stati sequestrati.

Un 33enne ed un 43enne, entrambi romani, sono finiti agli arresti domiciliari per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. La produzione del film si è dichiarata estranea ai fatti.

Nei giorni scorsi il set di The Equalizer 3 venne, invece, colpito da un lutto. Un 55enne, responsabile del catering della troupe, era stato stroncato da un malore fulminante mentre usciva da un pub di Maiori. I tentativi di salvargli la vita da sono risultati vani. Gli investigatori, nel corso degli accertamenti, hanno appurato che l’uomo aveva in tasca una bustina di cocaina. Ma al momento non c’è alcuna correlazione tra i due episodi: il 55enne era affetto da problemi cardiaci e, secondo quanto refertato dai medici, sarebbe stato stroncato da un malore