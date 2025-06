Detenuto grave in carcere, l’appello del suo avvocato:«Le sue condizioni peggiorano»

PUBBLICITÀ

Un’infezione che sta peggiorando e condizioni cliniche sempre più precarie. E’ quanto denunciato dall’avvocato Tiziana Areniello per uno dei suoi assistiti, Marco Strano, detenuto presso il carcere di Secondigliano. Come evidenziato dal legale, famosa per il suo impegno per la tutela dei diritti della salute dei detenuti all’interno del carcere:«Il mio assistito è affetto da un gravissimo problema di salute in quanto non ha un occhio ma ha la protesi che si è infettata e ed il detenuto è a rischio di setticemia e di encefalite cioè rischia la morte e si dovrebbe operare con urgenza e la direzione sanitaria non sta provvedendo né alle sue cure né a una necessità di intervento. Io stessa in quanto suo difensore ho proposto istanza di differimento pena al magistrato di sorveglianza il quale non ha ancora provveduto. Sia io che i suoi familiari siamo molto preoccupati poiché le sue condizioni cliniche stanno peggiorando poiché lo strano ha una ferita chirurgica all’occhio dovuta già a un precedente intervento e necessiterebbe di un ulteriore intervento in quanto l’infezione potrebbe arrivare al cervello mettendo in rischio la stessa vita del detenuto causando l’encefalite e la cecità».

PUBBLICITÀ