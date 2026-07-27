Droga a cuochi, camerieri e skipper: arrestati 4 pusher nel Napoletano

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Il Gruppo della Guardia di finanza di Torre Annunziata, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione di

misure cautelari personali, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta dalla Procura

della Repubblica di Torre Annunziata, ha proceduto all’arresto di 4 persone, destinatarie della misura cautelare degli arresti domiciliari, all’esecuzione della misura del divieto di dimora nei confronti di un quinto soggetto e dell’obbligo

di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di una sesta persona, tutti indagati per il delitto di

detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti (art. 73 D.P.R. 309/1990).

Il provvedimento cautelare è stato emesso all’esito di indagini, delegate dalla Procura ed effettuate dalla

Compagnia della Guardia di Finanza di Massa Lubrense, scaturite dall’arresto, in flagranza di reato, di due

soggetti originari rispettivamente di Torre Annunziata e Castellammare di Stabia, effettuato nell’agosto 2021,

poiché trovati in possesso di 20 dosi di cocaina e 1.600 euro in contanti, mentre si dirigevano verso Sorrento

per cedere lo stupefacente.

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Droga ai camerieri, cuochi e skipper

La conseguente attività investigativa ha permesso di accertare, con elevata probabilità, che, in poco più di un mese, i soggetti già arrestati, unitamente ad altre persone, avrebbero posto in essere oltre 300 cessioni di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana, nei confronti di molteplici assuntori, per la maggior parte impiegati in Penisola Sorrentina quali lavoratori in ristoranti nonché skipper per società di charter.

Essendo emersi gravi indizi di colpevolezza, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale oplontino, a seguito degli interrogatori preventivi effettuati nei confronti degli 8 indagati, ha disposto la misura cautelare

degli arresti domiciliari per 4 di essi, dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza per un quinto indagato

e dell’obbligo di presentazione alla p.g. per un sesto indagato, mentre per gli ulteriori due indagati si è

dichiarato territorialmente incompetente.