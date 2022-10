Di Maio si dimette dal suo partito e scompare dei social: “Pausa di riflessione fino a Natale”

Luigi Di Maio esce di scena. Dopo il passaggio di consegne con il neo ministro degli Esteri Antonio Tajani, Di Maio si è dimesso dall’incarico di segretario di Impegno civico. Partito fondato ad agosto insieme a Bruno Tabacci, l’unico che è riuscito a rientrare in Parlamento. La resa dell’ex numero uno della Farnesina sembra segnare il suo addio alla politica, dopo quello social. Chi lo conosce bene racconta gli ultimi suoi giorni da ministro: «Ha continuato a lavorare fino all’ultimo minuto. A portare avanti i dossier sulla sua scrivania. Adesso resterà a Roma, dove vive anche la sua compagna (Virginia Saba, ndr) e sicuramente per i prossimi mesi non ci saranno novità sul suo futuro».

Di Maio dunque si prenderà del tempo per riordinare le idee «almeno fino a Natale» ribadisce un suo fedelissimo. Qualche mese sabatico prima di capire cosa fare da grande. La sua ultima uscita pubblica è stata al Quirinale. L’ex ministro degli Esteri, insieme al premier Mario Draghi e agli altri colleghi dell’esecutivo uscente, si era recato dal capo dello Stato Sergio Mattarella in vista del Consiglio europeo. L’enfant prodige del M5S aveva lasciato il partito fondato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio proprio per ribadire il suo assoluto sostegno al governo Draghi.

Sabato 22 ottobre, dopo aver passato il ‘testimone’ della Farnesina al neo ministro degli Esteri Tajani, Di Maio ha ufficializzato e comunicato al direttivo del partito la sua scelta. Tra i primi a commentare il passo indietro di Di Maio sui social – ‘abbandonati’ dall’ormai ex titolare degli Affari Esteri il giorno successivo alla sconfitta elettorale – Sergio Battelli, ex deputato M5s che, insieme ad una sessantina di ex grillini, aveva seguito Di Maio nella scissione del Movimento: “È stato un onore amico mio”, ha scritto l’ex parlamentare genovese postando una foto che li ritrae insieme sugli scranni di Montecitorio. “L’amicizia e i rapporti umani non cambieranno mai come non cambierà mai la cattiveria e l’invidia della gente. Ad maiora semper”.