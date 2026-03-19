Diede fuoco ed uccise la vicina di casa a Quarto, ergastolo per l’assassino di Antonella

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È stato confermato l’ergastolo per Francesco Riccio. La quinta sezione della Corte di Assise di Appello di Napoli ha ribadito oggi la condanna nei confronti dell’uomo, ritenuto responsabile della morte di Antonella Iaccarino, 48 anni, moglie e madre di tre figli.

I fatti risalgono al 5 settembre 2023, a Quarto, dove la donna fu gravemente ferita dopo essere stata cosparsa di benzina e data alle fiamme al culmine di una lite. Trasportata d’urgenza al Centro grandi ustionati dell’Ospedale Cardarelli, la 48enne è deceduta dopo 47 giorni di agonia.

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Secondo quanto ricostruito nel corso del processo, la discussione tra i due, vicini di casa, scoppiò nel cortile del condominio. La donna avrebbe chiesto all’uomo la disponibilità dell’auto per andare a fare la spesa. Da lì, l’escalation di violenza: Riccio afferrò una tanica di benzina, la lanciò contro la vittima e appiccò il fuoco.

La condanna all’ergastolo era già stata inflitta in primo grado dalla Corte di Assise di Napoli il 21 maggio 2025, accogliendo la richiesta del sostituto procuratore Maurizio De Marco.

La sentenza è stata ora confermata in Appello. L’imputato, difeso dall’avvocato Nicola Pomponio, resta detenuto.