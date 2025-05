Discoteca e piscina costruite nel Parco del Vesuvio, scattano le demolizioni

PUBBLICITÀ

A Trecase sono stati demoliti diversi manufatti abusivi di pertinenza di un ristopub, in esecuzione di due ordini di demolizione emessi dal Tribunale di Torre Annunziata. Sono stati demoliti: una struttura abusiva in ferro, di circa 240 mq realizzata nell’area antistante la sala ristorante con contigua sala discobar, completa di opere di arredo e di attrezzature ad uso discoteca.

C’era una piscina rettangolare di circa 50 mq, colma d’acqua, realizzata nel giardino del ristopub, una piattaforma di circa 15 mq pronta per essere realizzata e un piccolo manufatto di circa 30 metri all’interno del quale erano stati realizzati dei servizi igienici funzionanti. L’area sulla quale erano stati realizzati, in via Panoramica a Trecase, ricade nella perimetrazione del Parco Nazionale del Vesuvio, ed è sottoposta a diversi vincoli paesistici, ambientali e sismici, oltre a rientrare nella zona rossa del Vesuvio ad alto rischio vulcanico.

