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Dolore a Portici per la morte del dottor Alfredo Larizza, addio al noto ginecologo

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Dolore a Portici per la morte del dottor Alfredo Larizza, addio al noto ginecologo
Dolore a Portici per la morte del dottor Alfredo Larizza, addio al noto ginecologo
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Grande dolore a Portici per la scomparsa del dottor Alfredo Larizza. Per circa quarant’anni è stato un punto di riferimento per la ginecologia sul nostro territorio, accompagnando generazioni di donne e famiglie con competenza, dedizione, umanità e straordinaria umiltà.

Dolore a Portici per la morte del dottor Alfredo Larizza, addio al noto ginecologo

A darne l’annuncio, l’assessore all’Ambiente e alla Qualità Urbana del Comune di Portici Florinda Verde, che dedica al dottor Larizza un commosso messaggio di saluto sui social: “La comunità di Portici perde oggi un grande professionista, ma soprattutto una persona speciale: il dottor Alfredo Larizza.

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Per circa quarant’anni è stato un punto di riferimento per la ginecologia sul nostro territorio, accompagnando generazioni di donne e famiglie con competenza, dedizione, umanità e quella straordinaria umiltà che appartiene solo alle persone davvero grandi.

Anche negli ultimi anni della sua vita ha continuato a trasmettere il suo sapere, frequentando lo Studio di Ginecologia e Ostetricia “Larizza”, dove tanti giovani medici hanno avuto la fortuna di apprendere dalla sua esperienza e dalla sua professionalità.

Tra i suoi meriti professionali, anche la partecipazione al gruppo italo-australiano che lavorò alle prime tecniche di procreazione assistita: un contributo importante a una stagione di ricerca e innovazione della medicina.

Ma Alfredo non è stato soltanto un medico stimato. È stato una presenza, una certezza, un riferimento per tante donne che a lui si sono affidate nei momenti più importanti e delicati della propria vita.

Sono profondamente addolorata per questa perdita e mi stringo con affetto alla moglie, ai figli Alessia ed Antonio, ai suoi amatissimi nipoti, ai quali era legato da un amore immenso. Perché Alfredo era anche, e soprattutto, un papà e un nonno amorevole.

Alla sua famiglia va il mio abbraccio più sincero.

Ciao Alfredo, grazie per tutto quello che hai dato alla nostra comunità e per il bene che hai lasciato nelle persone che hanno avuto la fortuna di incontrarti”.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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