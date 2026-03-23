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Si sono svolti nella giornata di ieri, domenica 22 marzo alle ore 15 a Vietri di Potenza, i funerali di Luca Sannino, il carabiniere 27enne in servizio presso la stazione di Qualiano deceduto dopo la lotta contro un brutto male.

Il rito funebre si è svolto presso la Chiesa Madre del Comune in provincia di Potenza, di cui il giovane era originario.

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Dolore ai funerali di Luca Sannino, il carabiniere 27enne in servizio presso la stazione di Qualiano

Alla cerimonia funebre hanno partecipato in molti, tra cui il sindaco di Qualiano Raffaele De Leonardis, che attraverso il proprio profilo Facebook ha poi rilasciato il seguente messaggio: “Ieri sono stato a Vietri di Potenza per dare l’ultimo saluto a Luca Sannino, giovane carabiniere che prestava servizio a Qualiano. Aveva 27 anni.

Una cerimonia che lascia un segno. Il silenzio, gli sguardi, il dolore composto di una comunità intera stretta al dolore dei genitori, Gennaro e Rosa, dei fratelli Livio e Valerio e della fidanzata Anna, che con amore hanno assistito Luca in questi mesi difficili.

Presenti i vertici dell’Arma. Il Comandante generale per Basilicata e Campania. Il Comandante provinciale. Il Comandante della compagnia di Castello di Cisterna. Il Generale Comandante Luca Minnitti, il Generale Biagio Storniolo, il Capitano della compagnia di Giugliano, Filippo Corso. Con loro, i colleghi della stazione di Qualiano, visibilmente provati”.

E poi ancora: “Le parole del sindaco di Vietri di Potenza hanno restituito il senso di chi era Luca. Un ragazzo perbene. Un figlio. Un carabiniere che aveva scelto di servire lo Stato.

Ho portato la vicinanza di Qualiano, ho rappresentato tutti i qualianesi che lo hanno conosciuto e stimato. Una vicinanza sentita, vera. Richiamata anche dal cappellano militare e dal padre di Luca, che hanno parlato di un legame che va oltre i confini.

Due comunità unite nel dolore. Unite nel ricordo di Luca Sannino. Un ragazzo che continuerà a vivere nella memoria di tutti noi”.