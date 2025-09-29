Proiettile a Don Patriciello, arrestato il suocero del boss Ciccarelli

PUBBLICITÀ

Vittorio De Luca è ben noto alle cronache poiché è il suocero del boss Domenico Ciccarelli alias ‘a Caciotta. Ieri mattina durante la celebrazione della Messa a cura di Don Patriciello, il 75enne è stato fermato dalla scorta del sacerdote e da una pattuglia di carabinieri presenti all’esterno della chiesa. L’anziano era in fila per ricevere la Comunione: aveva appena consegnato a Patriciello un plico contenente un proiettile calibro 9×21.

I Carabinieri della Compagnia di Caivano e del Nucleo Investigativo di Castello Di Cisterna hanno arrestato l’umo classe 1950, coadiuvati nella fase esecutiva da agenti della polizia di Stato. Il 75enne dovrà rispondere di atti persecutori aggravati dal metodo mafioso ai danni di Don Maurizio Patriciello.

Minacce a don Maurizio Patriciello, le reazione del Ministero

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, secondo quanto si apprende da fonti del Viminale, ha sentito al telefono don Maurizio Patriciello per esprimergli la propria solidarietà e ribadire la vicinanza dello Stato alla comunità di Caivano. Nell’occasione, il Ministro ha preannunciato una visita a breve alla parrocchia.

Già da ieri gli operatori della Polizia di Stato e dei Carabinieri hanno inviato pattuglie aggiuntive per presidiare il Parco Verde. Inoltre, è stata disposta l’intensificazione delle misure di tutela nei confronti di don Patriciello. Lunedì è in programma una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica focalizzato sugli episodi di Parco Verde.