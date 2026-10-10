Donna cade in mare a Pozzuoli, 28enne si tuffa in acqua e la salva

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Momenti di paura ieri sera lungo via Napoli, tra Pozzuoli e Bagnoli, dove una donna di 53 anni è finita in mare dopo essere caduta oltre il muretto che costeggia il lungomare. A salvarla è stato un giovane di 28 anni, originario di Cuba, che si è tuffato senza esitazione dopo aver sentito le grida di aiuto provenire dall’altra parte della scogliera. Lo riporta Cronaca Flegrea. La donna, residente a Napoli, sarebbe stata sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti al momento dell’accaduto. Il 28enne, nonostante il mare agitato, è riuscito a raggiungerla e a portarla in salvo. Diversi passanti hanno assistito alla scena e allertato i soccorsi.

Una volta arrivati sul posto, gli operatori del 118 hanno prestato le prime cure alla 53enne, praticando le manovre di rianimazione. Trasportata in codice rosso all’ospedale San Paolo, la donna è tuttora ricoverata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i poliziotti del commissariato di Pozzuoli. Gli accertamenti dovranno chiarire la dinamica dell’episodio e stabilire se la caduta in mare sia stata accidentale, magari a causa di una perdita di equilibrio, oppure se dietro quanto accaduto ci sia stato un tentativo di suicidio.