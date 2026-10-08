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Dopo la bomba d’acqua resta il pericolo temporali, scatta l’allerta meteo arancione

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Dopo la bomba d'acqua resta il pericolo temporali, scatta l'allerta meteo arancione
Dopo la bomba d'acqua resta il pericolo temporali, scatta l'allerta meteo arancione
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La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’allerta meteo attualmente in vigore estendendola a tutto il territorio regionale e innalzandone il livello in alcune aree. A partire dalle 15 di oggi , giovedì 8 ottobre e fino alle 15 di domani, venerdì 9 ottobre, sulla zona 1 che comprende tutti i comuni della Piana campana, Napoli, i territori ricompresi nell’area vesuviana e le isole del Golfo (in dettaglio, Zona 1: Piana campana; Napoli; Isole: Ischia, Procida, Capri; Area Vesuviana) l’allerta diventa Arancione. Su tutte le altre zone viene invece prorogato il Giallo.

Si prevede, infatti, una intensificazione delle precipitazioni a carattere di rovescio o temporale che potrebbero avere forte intensità. Il quadro meteorologico, renderà possibili temporali particolarmente intensi che potrebbero determinare un dissesto idrogeologico diffuso e un rischio idraulico localizzato.

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Dopo la bomba d’acqua resta il pericolo temporali, scatta l’allerta meteo arancione

In particolare, nella zona 1 si evidenzia la possibilità di effetti al suolo che potrebbero comportare frane superficiali e colate rapide di fango e detriti oltre a una instabilità di versante anche profonda.

Su tutto il territorio sono possibili significativi ruscellamenti superficiali con fenomeni di trasporto di materiale; Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc); Allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; Possibili cadute massi in più punti del territorio ed occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche fragili, anche a causa degli effetti indotti dagli incendi boschivi verificatisi sul territorio. Attenzione anche al dissesto idrogeologico sulle Isole del Golfo dove è aggravato anche dalla saturazione dei suoli per le piogge dei giorni scorsi.

Si raccomanda ai Sindaci di attivare o mantenere attivi i Centri Operativi comunali attuando tutte le misure previste dai rispettivi Piani comunali di protezione civile, anche in ordine al monitoraggio del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso, oltre che per il rischio idrogeologico ed idraulico.

Allerta meteo a Napoli: dalle 15.00 di oggi chiusi cimiteri, parchi e impianti sportivi

A causa dei fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 15.00 di oggi, giovedì 8 ottobre, fino alle ore 15.00 di domani, venerdì 9 ottobre, la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo di livello arancione.
Sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata intensità.
Per tutta la durata dell’allerta sarà interdetto l’accesso ai cimiteri pubblici e privati, ai parchi, alle spiagge. Saranno chiusi gli impianti sportivi San Pietro a Patierno, Ascarelli, Caduti di Brema, il centro polifunzionale di Soccavo, il Palavesuvio e il centro polisportivo Nestore.
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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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