Arriva l’ok del Governo sulle visite ai familiari: “Nessun anziano resterà solo”

Arriva l’ok del Governo sulle visite visite ai familiari. A tranquillizzare i tanti, dopo il varo del dpcm di Natale è stato, il Ministro Francesco Boccia. “Nessun anziano passerà, perché obbligato dalla legge, il Natale da solo, nessun non autosufficiente sarà privato di assistenza, nessuna famiglia sarà privata del Natale. Pensiamo piuttosto ad essere responsabili e a vivere le settimane che abbiamo davanti con rigore, serietà e solidarietà e non perché lo prevede un Dpcm, ma perché solo così potremo tutelare e salvaguardare la salute dei nostri nonni, dei nostri anziani, dei più deboli”. Lo ha scritto in un lungo post su Facebook il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie

Nuovo dpcm, è già corsa al Sud per trascorrere il Natale: treni e bus già esauriti

L’assalto alla diligenza era già cominciato alla vigilia del varo del nuovo Dpcm “di Natale” ma poi le cariche sono continuate fino all’esaurimento dei posti. Dunque, treni ad alta velocità e bus registrano il tutto esaurito in direzione nord-sud durante le festività natalizie. I posti, ovviamente, sono diminuiti rispetto allo scorso anno, ma nonostante le riduzioni si è comunque verificata una ‘corsa al biglietto’.

Dopo il nuovo dpcm, completi i Frecciarossa pomeridiani da Roma a Lecce del 18 dicembre, il Milano–Reggio Calabria delle 20,10, pieno anche il Milano–Napoli del 20 dicembre alle 6,45. I vagoni sono al 50% della capienza per rispettare le regole del distanziamento.

Campania zona arancione da domenica 6 dicembre: cosa cambia per spostamenti, bar, ristoranti e negozi