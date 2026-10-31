Dramma a Napoli: travolto da uno scooter mentre attraversa, uomo muore in ospedale

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Un uomo di 76 anni è morto all’ospedale Cardarelli di Napoli per le gravi ferite riportate dopo essere stato investito all’altezza del civico 155 in via Pietro Castellino, nel tratto compreso nella parte alta della strada in direzione Via Antonio D’Antona. L’uomo stava attraversando la carreggiata quando è stato investito da un motociclo condotto da un uomo di 51 anni.

Le condizioni del pedone sono apparse immediatamente molto gravi. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli, dove nella notte, circa sei ore dopo l’investimento, ne è stato constatato il decesso. Sul luogo dell’incidente è intervenuta l’unità operativa Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli, che ha eseguito i rilievi tecnici necessari alla ricostruzione dell’accaduto. Il motociclo è stato sottoposto a sequestro e al conducente è stata ritirata la patente di guida. Lo stesso è stato inoltre sottoposto agli accertamenti urgenti previsti dalla normativa vigente, finalizzati alla verifica dell’eventuale stato di alterazione psicofisica. La salma è stata trasferita presso l’Istituto di Medicina Legale ed è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria per le determinazioni di competenza, compresa l’eventuale disposizione dell’esame autoptico. Sono tuttora in corso le indagini da parte del personale dell’Infortunistica Stradale, che sta provvedendo all’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area e all’individuazione di eventuali testimoni, al fine di ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.

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