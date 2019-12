Dramma in Campania, uomo trovato in una pozza di sangue. Dedica su Fb alla compagna

Drammatico ritrovamente ieri sera a Sant’Andrea del Pizzone, in provincia di Caserta, dove il corpo Emiliano Papa, un 40enne originario di Sparanise è stato rinvenuto in una pozza di sangue. Secondo quanto si apprende dal sito Caserta Ce, si tratterebbe di un suicidio. La salma dell’uomo è stata trasferita all’ufficio di medicina legale dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta per l’esame autoptico.

Poche ore prima di essere trovato senza vita, il 40enne aveva scritto su Facebook l’ultima dichiarazione alla sua compagna: “Per sempre amore mio”.