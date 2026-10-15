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Tre ricorsi in Cassazione e quattro incidenti di esecuzione. Si è concluso dopo un lungo iter giudiziario la vicenda di Ciro Grimaldi ‘Settirò’ indicato come il capo dell’omonimo gruppo di camorra di Soccavo. Il boss era al carcere duro dal 1996.

Terremoto a Napoli ovest, scarcerato il boss Ciro Grimaldi ‘Settirò’

Grazie alle argomentazioni dei suoi legali, gli avvocati Nicola Pomponio e Luisa Renzo, Grimaldi ha ottenuto l’annullamento dei provvedimenti di cumulo che avevano fatto slittare il fine pena al 2031.

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Il boss scontava una pena a trent’anni per omicidio, tentato omicidio, associazione ed estorsione: i suoi difensori però non hanno mai mollato la presa e hanno ottenuto ben tre annullamenti con rinvio in Cassazione per contestare la frammentazione dei momenti concorsuali.

La scarcerazione di Settirò preoccupa non poco gli inquirenti considerato il quadro molto variegato e articolato presente al momento sul territorio di Napoli ovest.