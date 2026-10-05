Dramma in Costiera, si tuffa dal ponte del Fiordo di Furore: grave 23enne

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Paura questo pomeriggio al Fiordo di Furore, in Costiera Amalfitana, dove un giovane turista statunitense è rimasto gravemente ferito dopo essersi tuffato in mare dal ponte della Statale Amalfitana 163. Il giovane si trovava in compagnia di alcuni amici, che avrebbero assistito al tuffo dalla spiaggia. Dopo il salto, da un’altezza di circa venti metri, il turista ha avuto un violento impatto con l’acqua, riportando un grave trauma spinale.

Immediata la richiesta di soccorso. Sul posto è intervenuta un’ambulanza medicalizzata della Croce Rossa, i cui sanitari hanno prestato le prime cure al giovane e richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Dopo essere stato immobilizzato sulla barella spinale, il turista è stato trasferito sulla sovrastante Statale Amalfitana e affidato all’equipaggio dell’eliambulanza, che lo ha trasportato all’ospedale Ruggi di Salerno per le cure necessarie.

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Durante le operazioni di soccorso la circolazione lungo il tratto interessato è stata temporaneamente interrotta. A gestire la viabilità e a mettere in sicurezza l’area sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Amalfi e gli agenti della Polizia Municipale di Furore. L’episodio riporta nuovamente l’attenzione sulla pericolosità dei tuffi dal ponte del Fiordo di Furore, praticati nonostante l’altezza e i rischi legati all’impatto con l’acqua.