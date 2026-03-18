Dramma in strada a Marigliano, Luigi si accascia a terra e muore

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Tragedia a Marigliano dove Luigi A., un uomo di 54 anni è morto improvvisamente in strada, in corso Umberto I, probabilmente a causa di un infarto. Lo riporta La Provinciaonline. Il malore è avvenuto in una zona molto trafficata, sotto gli occhi di numerosi passanti che hanno subito allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, ma nonostante i tentativi di rianimazione protratti per diversi minuti, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Informata la Procura di Nola, la salma sarà restituita alla famiglia.