Drammatico incidente a Sorrento, Dario Crotti muore a 20 anni

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Stanotte alle ore 1:45 i carabinieri sono intervenuti a via Nastro d’Argento all’altezza per un sinistro stradale a Sorrento. Poco prima e per cause in corso di accertamento Dario Crotti di Sant’Agnello ha perso il controllo dello scooter Sim 125 sul quale era in sella uscendo fuori strada. Il 20enne è deceduto. La salma, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stata trasferita nella camera mortuaria del cimitero di Castellammare per l’autopsia. Il mezzo è stato sequestrato.

Incidente sull’autostrada del Mediterraneo in Campania, c’è una vittima

Ieri pomeriggio un altro incidente è avvenuto lungo l’autostrada del Mediterraneo, nel territorio di Campagna, dove un’auto si è scontrata con un camion mentre percorreva la carreggiata in direzione nord. Lo schianto è avvenuto poco prima di una galleria. Ad avere la peggio è stato il passeggero della vettura, Lorenzo Tammone che è deceduto a causa delle gravi conseguenze riportate nell’impatto. La persona che si trovava alla guida dell’auto, invece, non avrebbe riportato ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i volontari della pubblica assistenza Vopi.

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