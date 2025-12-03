Droga in piazza a San Pietro a Patierno, bloccato dagli agenti

PUBBLICITÀ

Proseguono imperterriti i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti. A portare a termine l’ennesimo arresto sono stati gli agenti della squadra investigativa e operativa del commissariato di Secondigliano (guidato dal vice questore aggiunto Tommaso Pintauro).

I “fantasmi” hanno bloccato in strada il 47enne napoletano Francesco Autiero, accusato di detenzione illecita ai fini di spaccio. Durante i servizi predisposti in largo IV Aprile, i poliziotti, profondi conoscitori del territorio, lo hanno sorpreso mentre effettuava diverse cessioni di droga.

Gli agenti sono intervenuti rapidamente, bloccando l’uomo e uno degli acquirenti. A seguito del controllo, Autiero è stato trovato in possesso di 7 involucri di cocaina e 110 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento dello spaccio.

Per lui sono quindi scattate le manette, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. Si tratta dell’ennesimo blitz su strada degli agenti del IV Distretto, ormai vero e proprio spauracchio dei pusher della zona.