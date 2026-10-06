Droga e pistola sequestrate nel ‘Cavone’, analisi balistiche sull’arma

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Il Centro Storico, i Quartieri Spagnoli e la zona del Cavone sono state zone al centro dei controlli dei carabinieri della compagnia Napoli centro condotti a tappeto nelle zone più sensibili. Diverse le perquisizioni domiciliari e nelle aree comuni. Passati a setaccio anche cassette della posta e cabine elettriche. Durante le operazioni i militari del nucleo operativo hanno trovato una pistola Beretta con caricatore inserito e 415 grammi di hashish suddivisi in 14 involucri pronti per la vendita al dettaglio.

L’arma e la droga erano state nascoste in più anfratti nella corte interna di un palazzo a via Francesco Saverio Correra tra contatori, scoli dell’acqua e in una grondaia. L’arma sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare il suo eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.

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