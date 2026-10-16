Droga nascosta nel cuscino e nei calzini: arrestati cinque ragazzi nel casertano

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Operazione antidroga dei Carabinieri nella mattinata odierna a Santa Maria Capua Vetere, dove i militari della Stazione di Macerata Campania, con il supporto del Nucleo Operativo della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, hanno arrestato cinque persone, tutte di nazionalità egiziana, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Spaccio di droga a Santa Maria Capua Vetere

L’intervento, eseguito attraverso perquisizioni domiciliari in due appartamenti situati nel medesimo stabile di via Palmiro Togliatti, ha consentito di rinvenire diverse quantità di droga. Scovati anche denaro contante e materiale ritenuto compatibile con le attività di taglio e confezionamento delle sostanze. Nel primo appartamento, occupato da due 19enni e un 18enne, i militari hanno trovato, occultati all’interno di un cuscino collocato su un soppalco, complessivi 413,58 grammi di hashish, suddivisi in panetti e dosi. Nello stesso locale hanno individuato materiale per il confezionamento e 1.685 euro in contanti. Nel secondo appartamento, invece, occupato da 18enne e un 17enne, hanno trovato 120 euro in contanti e 15,02 grammi di cocaina e 22,84 grammi di hashish. Quest’ultimi all’interno di due calzini riposti nella lavatrice del bagno. I carabinieri hanno sequestrato tutte le sostanze stupefacenti e le somme di denaro per i successivi accertamenti.

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Al termine delle operazioni, le Forze dell’Ordine hanno arrestato le cinque persone, secondo quanto riferito, con l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, in concorso. Le autorità hanno condotto i maggiorenni presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. Il minorenne, invece, è stato accompagnato al Centro di prima accoglienza di Napoli-Colli Aminei. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. La responsabilità delle persone coinvolte verrà accertata in sede giudiziaria, nel rispetto della presunzione di innocenza e delle garanzie previste dalla legge.